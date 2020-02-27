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مرأة

جيبة وقميص أبيض.. بسمة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة ..شاهد

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:28 ص
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
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رضوى حسام

حرصت الفنانة بسمة على مشاركة جمهورها بأحدث صورها عبر موقع "إنستجرام".


ظهرت بسمة بإطلالة جريئة وجذابة مرتدة جيبة قصيرة من الصوف باللون الرمادي، ونسقت معها قميصًا أبيض سادة، إضافةً إلى بوليروا شتوي يجمع بين اللون الكافية والأبيض وجزء منقوش بالورود.


أما من الناحية الجمالية، ففضلت بسمة الاعتماد على بعض لمسات المكياج البسيطة المعتمدة على تحديد العيون وإبراز جمال ملامحها، كما فضلت ترك شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها.


ولم تتكلف بسمة في ارتداء الإكسسوارات وفضلت الاعتماد على بعض القطع البسيطة المناسبة لإطلالتها الجريئة والجذابة.
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