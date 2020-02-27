للمتزوجات من أجانب.. الشروط والأوراق المطلوبة لاسترداد الجنسية المصرية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لقرائه الذين يبحثون عن كيفية استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، والأوراق المطلوبة للحصول على هذه الخدمة.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لقرائه الذين يبحثون عن كيفية استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، والأوراق المطلوبة للحصول على هذه الخدمة.









شروط تقديم الطلب



1- يقدم هذا الطلب من المصرية المتزوجة من أجنبى وفقدت الجنسية المصرية لتنازلها عن الجنسية المصرية بعد الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى، وذلك طبقا للمادة 13 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

2- يقدم هذا الطلب من السيدات فقط والمتزوجات من أجانب.

3- تعتبر من ووفق على استردادها الجنسية المصرية مصرية الجنسية اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلبها.

4- تعتبر مزدوجة الجنسية وتعامل بمصر بوصفها من الجنسية المصرية.

5-لا تنشر أسماء من ووفق على استردادهم الجنسية المصرية بالجريدة الرسمية.

6- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.