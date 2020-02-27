الخليج فى مرمى فيروس كورونا..السعودية والكويت تعلقان الرحلات الجوية .. والرياض توقف تأشيرات العمرة

يبدو ان فيروس كورونا المستجد بات وبالا علي دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منهم السعودية والكويت بعدما أعلنت السلطات في كلا البلدين تعليق الدخول من والي البلاد لحين إشعار أخر .





فبعد ان اصبح الفيروس المستجد يهدد البلدين فقد اصدرت السلطات السعودية قرارا بتعليق الدخول الي المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت وذلك لتوفير اقصي درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين ولكل من ينوي ان يفد الي اراضي المملكة لأداء مناسك العمرة او زيارة المسجد النبوي او لغرض السياحة .





ووفقا لبيان اصدرته الحكومة السعودية فقد بيًنت السلطات السعودية أن ذلك التعليق للرحلات الدولية جاء بناءا علي توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق اعلي المعايير الإحترازية وإتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد الي المملكة وإنتشاره.





ولم يقتصر الأمر في المملكة علي الرحلات الدينية بهدف زيارة الأماكن القدسة فقط وإنما امتد الأمر ليشمل تعليق الدخول الي المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد منها خطرا وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة بجانب تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلي المملكة ، حيث يُستثني من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية ، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا ، ويرغبون في العودة منها الي دولهم في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية .





كما قررت السلطات السعودية الغاء سفر جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة سواء كانت مجموعات او افرادا من تاريخ اليوم 27 فبراير 2020 وحتي اشعار اخر بجانب إعفاء التذاكر الصادرة بحجز مؤكد الي المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند إعادة الحجز وتغيير خط السير والإسترداد والتخل عن السفر .









فيما قررت وزارة الداخلية في الكويت اليوم الخميس تعليق استخدام المواطنين والخليجيين للبطاقة المدنية للتنقل من وإلى الكويت لمواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد.





ووفقا بيان وزارة الداخلية فقد قالت إنه "في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا فقد قررت تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للتنقل من وإلى دولة الكويت".





ولفتت الوزارة إلى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم.





وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت، ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية عليه.





وكانت السلطات الصحية الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19 " إلى 43 حالة ، مؤكدة أن جميع الإصابات قادمة من إيران. قررت وزارة الداخلية في الكويت اليوم الخميس تعليق استخدام المواطنين والخليجيين للبطاقة المدنية للتنقل من وإلى الكويت لمواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد.



