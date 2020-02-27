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أخبار العالم

رقم مرعب جديد.. ظهور 116 حالة إصابة بـ كورونا في 23 منطقة بإيران

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:14 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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شيماء مصطفى
نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن 116 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منتشرة في 23 منطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.

وألغت السلطات الإيرانية، صلاة الجمعة في 23 مدينة إيرانية، وذلك مع تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

ووفقًا لقناة "العربية"، اتهم إيرانيون، الحكومة بالاستمرار في التكتم على حقيقة أعداد الوفيات والمصابين، فيما اعتقلت الشرطة الإيرانية 24 شخصًا، واحتجزت 118 آخرين مؤقتًا لاتهامهم بـ"ترويج شائعات" حول انتشار كورونا في البلاد.

وكانت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد.

كما أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، إصابته بفيروس كورونا. 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا". 

كما أعلن أيضا النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، في دلالة على توسع بؤرة الفيروس بشكل مرعب في طهران.
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