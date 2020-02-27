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رياضة

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي

قائد صن داونز لـ صدى البلد: باسم مرسي أرهقني بنهائي 2016.. والـ 5-0 لن تتكرر  

- يستعد النادي الاهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل على أرضية "استاد القاهرة" الدولي في إطار ذهاب دور الـ16 من عمر دوري ابطال افريقيا. 



- أكد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، أنه منع ازمة كبيرة كانت ستحدث حال خوض نادي الزمالك مواجهة النادي الأهلي التي كان مقررا لها يوم الاثنين الماضى والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام. 


- كشف الإعلامي إسلام صادق٬ تفاصيل أزمة صالح جمعة٬ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي٬ مع السويسري رينيه فايلر٬ المدير الفني للفريق. 


- نفي فيصل زيد٬ المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة٬ انتقال الدولي السوري عمر السومة إلى النادي الأهلى المصري، بداية من الموسم المقبل 2020-2021. 


- قرر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة فريق الكرة إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب افريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الــ8 لبطولة إفريقيا. 


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