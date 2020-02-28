الصحة الكويتية: إيداع 22 كويتيا قادمين من شيراز الإيرانية في الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ايداع 22 مواطنا كويتيا قادمين من مدينة (شيراز) الإيرانية، على متن الخطوط الجوية القطرية، في الحجر الصحي؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي- إن العائدين من مدينة (شيراز) الإيرانية، وصلوا إلى مطار الشيخ سعد العبدالله الدولي، وخضعوا جميعا للفحص الدقيق، وتم أخذ عينات منهم، بهدف التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



