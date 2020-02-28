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أخبار العالم

الصحة الكويتية: إيداع 22 كويتيا قادمين من شيراز الإيرانية في الحجر الصحي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:02 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ايداع 22 مواطنا كويتيا قادمين من مدينة (شيراز) الإيرانية، على متن الخطوط الجوية القطرية، في الحجر الصحي؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي- إن العائدين من مدينة (شيراز) الإيرانية، وصلوا إلى مطار الشيخ سعد العبدالله الدولي، وخضعوا جميعا للفحص الدقيق، وتم أخذ عينات منهم، بهدف التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة، موضحة أن الحالات الـ 43 تلك كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.
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