أخصائي تغذية: نجني ثمار المواظبة على ممارسة الرياضة بالمدى البعيد

رامى صلاح الدين أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية إن الرياضة لا تعتبر اختيار على الإنسان بل فرض وواجب ، لافتا الى ان الانسان لابد ان يتخلى عن كل ما هو سلبي من احساس بالكسل وغيره، وأن يواظب على ممارسة الرياضة . قال الدكتورالرياضةالإنسانالانسانانسلبيوغيره،وأن يواظب على





وأضاف الدكتور رامى صلاح الدينمن خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى أن الرياضة تقوي الصحة و تفيد جهاز المناعه .





أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية إلى أن الإنسان لابد وان يأكل ويشرب ويتنفس ويمارس وأشارالإنسان لابد وان يأكل ويشرب ويتنفس ويمارس الرياضة في الصباح الباكر ويكون روتين يومى صحى ومفيد .





وتابع أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية أن صحالمناعة مرتبطة ارتباطا وسيطًا جدًا بالعضلات ، مؤكدا ان الرياضة مفيدة للدورة الدموية.



