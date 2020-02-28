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أخصائي تغذية: نجني ثمار المواظبة على ممارسة الرياضة بالمدى البعيد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:35 ص
أخصائى العلاج الطبيعى
أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور رامى صلاح الدين أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية إن الرياضة لا تعتبر اختيار على الإنسان بل فرض وواجب ، لافتا الى ان الانسان لابد ان يتخلى عن كل ما هو سلبي من احساس بالكسل وغيره، وأن يواظب على ممارسة الرياضة . 

وأضاف الدكتور رامى صلاح الدينمن  خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى أن الرياضة تقوي الصحة و تفيد جهاز المناعه .

وأشار أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية إلى أن الإنسان لابد وان يأكل ويشرب ويتنفس ويمارس الرياضة في الصباح الباكر ويكون روتين يومى صحى ومفيد .

وتابع  أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية أن صحالمناعة مرتبطة ارتباطا وسيطًا جدًا بالعضلات ، مؤكدا ان الرياضة مفيدة للدورة الدموية.

واكد أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية أن الرياضة تساهم فى انقاص الوزن وتقوية المناعة وتفيد أعضاء الجسم بشكل عام ، منوها الى ان الرياضة تسهم في تطوير تفكيرك وسلوكياتك ، وعلى المدى البعيد تجنى ثمارها الجسمانية والنفسية .
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