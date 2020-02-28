أخصائي تغذية: نجني ثمار المواظبة على ممارسة الرياضة بالمدى البعيد

قال الدكتور رامى صلاح الدين أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية إن الرياضة لا تعتبر اختيار على الإنسان بل فرض وواجب ، لافتا الى ان الانسان لابد ان يتخلى عن كل ما هو سلبي من احساس بالكسل وغيره، وأن يواظب على ممارسة الرياضة .
وأضاف الدكتور رامى صلاح الدينمن خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى أن الرياضة تقوي الصحة و تفيد جهاز المناعه .
وأشار أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية إلى أن الإنسان لابد وان يأكل ويشرب ويتنفس ويمارس الرياضة في الصباح الباكر ويكون روتين يومى صحى ومفيد .
وتابع أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية أن صحالمناعة مرتبطة ارتباطا وسيطًا جدًا بالعضلات ، مؤكدا ان الرياضة مفيدة للدورة الدموية.
واكد أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية العلاجية أن الرياضة تساهم فى انقاص الوزن وتقوية المناعة وتفيد أعضاء الجسم بشكل عام ، منوها الى ان الرياضة تسهم في تطوير تفكيرك وسلوكياتك ، وعلى المدى البعيد تجنى ثمارها الجسمانية والنفسية .