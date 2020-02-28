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أخبار العالم

جيش الاحتلال يستعد لحرب لبنان المقبلة بهذه الطريقة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:35 ص
جيش الاحتلال يستعد
جيش الاحتلال يستعد لحرب لبنان المقبلة
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سمر صالح

انهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية استعدادا لحرب لبنان المقبلة.

 

وذكرت الصحف العبرية ان التدريبات للفرقة 36 المتواجدة على الجبهة الشمالية وتشمل لواء المدرعات 7 ولواء جولاني، مشيرًا إلى ان التدريبات استمرت لمدة اسبوعين بهدف رفع الجاهزية واستعداد الألوية للحرب المقبلة في لبنان بالإضافة إلى تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة التابعة لقوات البرية والتي ستدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني.

 

وذكر قائد الفرقة 36 أفي جيل ان الجيش انهى تدريبات معقدة بدأت في الانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ ومنها مباشرة إلى المهام الدفاعية والهجومية وتدمير العدو والمناورة المدرعة إلى العمق لإزالة التهديد"، متابعا"ان التدريبات تحاكي حرب لبنان المقبلة.

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