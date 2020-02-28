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أخبار البلد

مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:39 م
مرتضى منصور و محمد
مرتضى منصور و محمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق مبارك ..صور
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محمد هاني- عز حسين- صلاح مهدي
وصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

كما شارك النجم محمد هنيدي في تقديم العزاء لأسرة الراحل.

وبدأ مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك  من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي مسجد المشير لتلقي العزاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.

قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.





مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. صور
مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. صور
مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. صور
مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. صور
مرتضى منصور ومحمد هنيدي في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. صور
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