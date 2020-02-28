مكتب الصحة العالمية بالقاهرة: طالبنا فرنسا بمعلومات إضافية بشأن حالتيّ كورونا

طالب مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ووزارة الصحة المصرية بمعلومات إضافية من فرنسا بشأن حالتي الاصابة المصريتين بفيروس كورونا طبقا للقوانين الدولية المتعلقة بالصحة وسوف يتم التوصل لهذه المعلومات قريبا.
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واوضحت المنظمة، ان ذلك وفقا لتاريخ السفر من القاهرة، وتاريخ الإصابة، وفترة تواجدهما في مصر.
وأضافت
المنظمة، انه سيتم تحديد إذا كانت الإصابة حدثت في مصر أم لا.
وأفادت آنه حتى يتم التوصل لهذه المعلومات لا يمكننا تأكيد أو إغفال احتمالية انتقال العدوى في مصر.
وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بـ مصر، عن عدم وجود أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر وسائل الإعلام الفرنسية، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمين من مصر.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت جمهورية مصر العربية خالية تمامًا من الفيروس.