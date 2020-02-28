AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مكتب الصحة العالمية بالقاهرة: طالبنا فرنسا بمعلومات إضافية بشأن حالتيّ كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

طالب مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ووزارة الصحة المصرية بمعلومات إضافية من فرنسا بشأن حالتي الاصابة المصريتين بفيروس كورونا  طبقا للقوانين الدولية المتعلقة بالصحة وسوف يتم التوصل لهذه المعلومات قريبا.


 قادمة من الدول الموبوءة بـ كورونا.. كيف تصرف حجر الإسكندرية مع لحوم ودواجن آسيا

عزل كامل .. ماذا يحدث في الحجر الصحي لمرضى كورونا ؟

 مصر خالية.. الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية


واوضحت المنظمة، ان ذلك وفقا لتاريخ السفر من القاهرة، وتاريخ الإصابة، وفترة تواجدهما في مصر.


وأضافت المنظمة، انه سيتم تحديد إذا كانت الإصابة حدثت في مصر أم لا.


وأفادت آنه حتى يتم التوصل لهذه المعلومات لا يمكننا تأكيد أو إغفال احتمالية انتقال العدوى في مصر.


وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بـ مصر، عن عدم وجود أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر وسائل الإعلام الفرنسية، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمين من مصر.


وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي  لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت جمهورية مصر العربية خالية تمامًا من الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبح كورونا.. الصحة العالمية: مصر خالية من العدو المجهول.. ومسئول صيني: رد الفعل مبالغ فيه.. وأول مصاب حديث الولادة بالفيروس

الصحة العالمية تكشف نتائج فحص المُخالِطين لحالة إصابة كورونا الوحيدة في مصر

الصحة العالمية: لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا في مصر.. وإجراءات وقائية لموسم الحج والعمرة.. الحالة الحاملة لفيروس كورونا بفترة الحضانة.. و10 حالات في إقليم شرق المتوسط

مصر خالية من فيروس كورونا.. نتيجة الفحص المعملي للأجنبى المشتبه في إصابته سلبية.. تحاليل شاملة بإشراف منظمة الصحة العالمية الصينى ٦ مرات على مدار ٣ أيام

تعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

ترشيحاتنا

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

تعليق ساخر من الكاف على مباراة الزمالك والترجي

تشابك بالأيدي وضرب بين لاعبي الترجي والحكم بعد نهاية مباراة الزمالك

شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

أول تعليق من ناصر عباس على أداء حكم مباراة الزمالك والترجي

5 قراء في عزاء مبارك.. أبرزهم قارئ الرؤساء والملوك .. وإمام صلاة الجنازة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني