زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير

شهد شهر فبراير العديد من المناسبات التي تألقت فيها النجمات والمشاهير بباقة مختلفة ومتنوعة من الإطلالات، سواء فى الحفلات الغنائية أو الحفلات والمناسبات الخاصة.





وتنوعت إطلالات المشاهير خلال شهر فبراير ما بين الأزياء الكلاسيكية والملابس العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، فأثارت بعض إطلالات النجمات جدلا بسبب أسعارها الباهظة والمبالغ فيها، على عكس البعض الآخر كانت أسعار إطلالتهن غير مبالغ فيها.









نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز أسعار إطلالات النجمات خلال شهر فبراير.









كارمن بصيص بجمبسوت أسود طويل، واتسم التصميم بصيحة الأكتاف المكشوفة، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء Chaumet، وبلغ سعره 674 دولارا. تألقت الفنانة اللبنانيةبجمبسوت أسود طويل، واتسم التصميم بصيحة الأكتاف المكشوفة، وقد حمل التصميم توقيع دار الأزياء Chaumet، وبلغ سعره 674 دولارا.









رانيا يوسف خلال مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بفستان أبيض متوسط الطول ولا يحمل أى نقوشات، وحمل توقيع دار الأزياء Karen Millen، فيما بلغ سعره 199 دولارا أمريكيا وبعد الخصم 149 دولارا، أى ما يقرب من 2400 جنيه مصرى. وظهرتخلال مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بفستان أبيض متوسط الطول ولا يحمل أى نقوشات، وحمل توقيع دار الأزياء Karen Millen، فيما بلغ سعره 199 دولارا أمريكيا وبعد الخصم 149 دولارا، أى ما يقرب من 2400 جنيه مصرى.







وارتدت نانسي عجرم فى إحدى حلقات برنامجها The Voice Kids فستانا قصيرا وذا أكمام طويلة من دار الأزياء IRO، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل. وارتدتفى إحدى حلقات برنامجها The Voice Kids فستانا قصيرا وذا أكمام طويلة من دار الأزياء IRO، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل.









وبلغ سعر فستان نانسي عجرم فى برنامجها 400 دولار قبل الخصم، بينما بعد الخصم كان 280 دولارا، أى ما يقرب من 5000 جنيه مصرى.









زوجة تامر حسنى فى رحلاتها إلى لندن على فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة، واتسم التصميم بالقماش غير التقليدي، كما تميز بحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، وقد حمل هذا التصميم توقيع دار الأزياء العالمية إليزابيتا فرانشي، فيما بلغ سعره 494 يورو، أى ما يقرب من 9 آلاف جنيه مصرى. واعتمدتفى رحلاتها إلى لندن على فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة، واتسم التصميم بالقماش غير التقليدي، كما تميز بحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، وقد حمل هذا التصميم توقيع دار الأزياء العالمية إليزابيتا فرانشي، فيما بلغ سعره 494 يورو، أى ما يقرب من 9 آلاف جنيه مصرى.









صبا مبارك جمبسوت باللون الزيتى واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، كما تميز بأكمامه غير التقليدية. فى حفل دار الأزياء العالمية BVLGARI الذى أُقيم فى أبو ظبى، اختارت الفنانةجمبسوت باللون الزيتى واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، كما تميز بأكمامه غير التقليدية.









وقد حمل جبمسوت صبا مبارك فى حفل BVLGARI توقيع NAFSIKA SKOURTI، فيما بلغت تكلفة التصميم 3380 درهما، أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى.









إليسا خلال إحيائها حفلا غنائيا فى دبى بمناسبة عيد الحب في دبى بمناسبة عيد الحب فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، من alexperry، وصل سعر الفستان إلى 3240 دولارا، أى ما يعادل 50 ألف جنيه مصرى. اختارتخلال إحيائها حفلا غنائيا فى دبى بمناسبة عيد الحب في دبى بمناسبة عيد الحب فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، من alexperry، وصل سعر الفستان إلى 3240 دولارا، أى ما يعادل 50 ألف جنيه مصرى.









كارول سماحة فى إحدى جلسات التصوير على إطلالة رسمية من توقيع PEARL AND RUBIES، مرتدية بنطلونا أسود اتسم بخط من الجانب ذات اللون الأزرق، وقد بلغ سعره 210 دولارات أمريكية. واعتمدتفى إحدى جلسات التصوير على إطلالة رسمية من توقيع PEARL AND RUBIES، مرتدية بنطلونا أسود اتسم بخط من الجانب ذات اللون الأزرق، وقد بلغ سعره 210 دولارات أمريكية.









ونسقت كارول سماحة معه جاكيت من نفس قماشة ولون البنطلون بلغ 350 دولارا، واتسمت أكمام الجاكيت بالشراشيب المنسدلة.







