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أخبار العالم

كورونا مبيهزرش.. كويتيون عائدون من إيران يرفضون الخضوع للحجر الصحي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:17 م
مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن عددًا من المواطنين الكويتيين وصلوا إلى البلاد عائدين من إيران عبر مطار الكويت الدولي، ودخلوا في مشادات مع سلطات المطار بسبب رفضهم الخضوع للحجر الصحي.

وأوضحت الصحيفة أن مشادات حدثت بين الأجهزة الأمنية والصحية المختصة في المطار وبين المواطنين الذي رفضوا الانتقال بالحافلات إلى مركز الحجر الصحي وإصرارهم على الذهاب مباشرة إلى منازلهم.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، السبت، عدم وجود حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوكيل المساعد بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة - إن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، مشيرة إلى أن فريقا طبيا في جميع التخصصات يشرف على علاجهم، وأن جميع إمكانيات وزارة الصحة الكويتية، مسخرة لمتابعة حالتهم الصحية.

وأهابت في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلى 45 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين، موضحة أن الحالتين من المخالطين القادمين من ايران، قبل الإعلان عن ظهور إصابات بالفيروس.
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