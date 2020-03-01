تحت رعاية أبو العينين .. التلفزيون المصري يعرض تقريرا عن المعرض الأول للتعليم الفني

عرضت الفضائية المصرية الأولى، تقريرا عن افتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، السبت، المعرض الأول للتعليم الفني للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية، والذي يقام لأول مرة بمدرسة السعيدية الثانوية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد أبو العينين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن.









وأوضح التقرير، أن المعرض الأول للتعليم الفني، الذي تنظمه المحافظة يستمر لمدة 6 أيام، ويأتي في إطار احتفالات محافظة الجيزة بالعيد القومي 101، تحت شعار "بإيدينا نصنع المستقبل".





شارك في افتتاح المعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفني، وخالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، واللواء خالد ابو النجا رئيس مدينة الجيزة، وتيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة.









وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتنظيم المعرض الاول للتعليم الفني، مؤكدا انه اكثر حرصا على دعم المدارس الفنية وتقديم الدعم لطلاب تلك المدارس، في ظل أهمية ودور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل، واهتمام محافظة الجيزة بالمنتجات الطلابية والعمل على إثقال مواهب الطلاب المختلفة.





ويعتبر المعرض الأول للتعليم الفني للمدارس الفنية بالجيزة، فرصة لطلاب التعليم الفني في مختلف قطاعاته التجاري والزراعي والصناعي والفندقي، لعرض منتجاتهم ، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة في سبيل تشيع الطلاب على تقديم المزيد من المنتجات، والارتقاء بمستوى التعليم الفني.