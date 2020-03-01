40 مرة توقف فيها الحج عبر التاريخ.. أمراض منعت الحجاج من زيارة بيت الله الحرام.. تفشي التيفوئيد والسحايا والطاعون والكوليرا.. الوباء ينتشر عند عرفات ويتفشى في منى.. وفي عام 1892 تراكمت جثث الموتى

عام 930 ميلاديا القرامطة يسرقون الحجر الأسود

عام 865 م مذبحة على صعيد عرفة









أسباب كثيرة أدت إلى توقف موسم الحج عبر التاريخ، سياسية أو بسبب انتشار الأوبئة أو الظروف المناخية أو الغلاء والخوف من قطاع الطرق، فليست هي المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة العربية السعودية توقف تأشيرات رحلة الحج، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وحصده مئات الأرواح، في العديد من دول العالم، وفي السطور التالية أهم الفترات التي سجلها التاريخ ومنعت فيها زيارة بيت الله الحرام.





317هـ القرامطة يسرقون الحجر الأسود

عام 317هـ أغار القرامطة في جريمة بشعة على المسجد الحرام وقتلوا من فيه وسرقوا الحجر الأسود وغيبوه 22 سنة ولم يرد إلى موضعه إلا في 339 هـ، حيث اعتقد القرامطة أن الحج من شعائر الجاهلية وعبادة الأصنام.

865م مذبحة على صعيد عرفة

الموافق 251 هـ شهد الحج مذبحة على صعيد عرفة، حيث هاجم إسماعيل بن يوسف العلوي ومن معه جموع الحجاج فقتلوا منهم أعدادا كبيرة.

1814م وباء الطاعون

مات نحو 8 آلاف شخص في بلاد الحجاز بسبب الطاعون.

1831م وباء هندي يقتل ثلاثة أرباع الحجاج

الموافق 1246هـ تفشى خلال موسم الحج وباء يعتقد أنه جاء من الهند ومات بسببه ثلاثة أرباع الحجاج.

1846م تفشي الكوليرا لعدة سنوات

تفشى وباء الكوليرا بين الحجاج، وظل حاضرًا في مواسم الحج حتى 1850م، ثم عاد في 1865م و1883م.

1858م هروب من الحجاز إلى مصر

انتشر وباء شديد دفع الناس إلى الفرار من الحجاز إلى مصر التي أقامت حجرًا صحيًا بمنطقة بئر عدن درءًا لتفشي الأوبئة.

1864م موت ألف حاج يوميًا

في عام 1864 كان يموت 1000 من الحجاج يوميًا نظرًا لتفشي وباء شديد الخطورة، وفي 1871م ضرب المدينة المنورة وباء اضطر مصر إلى إرسال الأطباء وبناء حجر صحي بمكة المكرمة في الطريق القادم من مكة إلى المدينة.

1892م تراكم شديد لجثث الموتى

توافق تفشي وباء الكوليرا مع موسم الحج وكان شديدًا، فتراكمت جثث الموتى ولم يتسن لوقت لدفنهم وتزايدت الوفيات في عرفات وبلغت ذروتها في منى.

1895م تفشي التيفوئيد

تفشي وباء يشبه حمى التيفوئيد أو الزحار انطلاقًا من قافلة جاءت من المدينة المنورة واستمر بدرجة ضعيفة عند عرفات ولم ينتشر فيما بعد وانتهى في منى.

1987م تفشي التهاب السحايا

نتج عن مرض التهاب السحايا شديد الخطورة وسريع العدوى ما لا يقل عن 10,000 إصابة.

عبر كتاب "الحج قبل مائة عام"

وأشار الرحالة والعسكري الروسي عبد العزيز دولتشين في كتاب "الحج قبل مائة عام الذي زار الحجاز بين 1898 و1899 إلى أن الوباء يبدأ انتشاره على الأرجح عند عرفات ويتفشى بشدة في منى، فإذا لم يشهد الوقوف في عرفات أي حالات تفشٍ لأوبئة يكون الأمل كبيرا أن لا يحدث وباء كليًا لسنة الحج.





كما يقول دولتشين كان في مكة والمدينة محاجر صحية ومستشفى متنقل يتسع لـ 30 مريضا، وينتقل المحجر الصحي المكي مع الحجاج إلى عرفات ثم إلى منى، حيث يوجد مبنى خصص من أجله، وفي هذين المكانين كما في مكة يغطي المستشفى الأدوية مجانًا وخدمات الإسعاف عند الضرورة لكنه يصاب بالعجز كليًا إذا ما تفشى وباء شديد بين الحجاج.





ظهور الوباء

ذكر ابن كثير فى "البداية والنهاية"، أنه في سنة 357 هجرية، ظهر داء الماشرى وانتشر فى مكة، فمات به خلق كثير، وفيها ماتت جمال الحجيج فى الطريق من العطش، ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل، بل مات أكثر من وصل منهم بعد الحج.





الغلاء وارتفاع الأسعار

انقطع الحاج المصرى فى عهد العزيز بالله الفاطمى لشدة الغلاء، وفى سنة 419 هجرية لم يحج أحد من أهل المشرق ولا من أهل مصر، وفى سنة 421 هجرية تعطل الحج أيضا سوى عدد قليل من أهل العراق ركبوا من جمال البادية من الأعراب ففازوا بالحج، وفى سنة 430 لم يحج أحد من العراق وخراسان، ولا من أهل الشام ولا مصر.





الطقس السيئ

يقول ابن الأثير في أحداث عام (417هـ): في هذه السنة كان بالعراق برد شديد جمد فيه الماء في دجلة والأنهار الكبيرة، فأما السواقي فإنها جمدت كلها، وتأخر المطر وزيادة دجلة، فلم يزرع في السواد إلا القليل وفيها توقف الحج من خراسان والعراق.



