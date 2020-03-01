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الزراعة تكشف آخر استعداداتها لشهر رمضان المبارك..فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 12:02 م
طبق الفول
طبق الفول
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهدف لتحسين السلالات لدى صغار المربين وإتاحة الماوشى بالتقسيط، لافتًا إلى أنه يتم معاينة الاماكن التى تعيش فيها رؤوس الماشية قبل منح القرض للمربين.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائاية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه يتم ذبح الماشية فى وزن 400 كيلو لضمان جودة اللحوم، وزيادة الإنتاجية.

وتابع أن وزارة الزراعة تقوم بشتجيع صغار المربين للدخول فى منظومة الإنتاج من خلال عمل بروتوكول معهم وعمل عقود تسويقية لمنتجاتهم، مضيفًا أنه يتم قروض لصغار المربين وتأهيلهم وتدريبهم على الإنتاج الحيوانى المكثف.

وأشار إلى أن  الوزراة استعدت لشهر رمضانا لمبارك، من خلال استنباط مراكز البحوث عدد من أنواع الفول عالية الإنتاجية، لافتًا إلى انه تم التنسيق مع وزارة التموين لتوفير سعر تشجيعى للمزارعين الذين يزرعون الفول لعرض سعر تشجيعى للمزارعين.

وأوضح أنه جار تدريب المزارعين على الإنتاج الامثل للفول، وزراعة الفول فى العديد من المحافظات، والعمل على زيادة  حجم زراعة الفول لمصر إلى 98 ألف فدان لكى تتوافق مع حجم الاستهلاك.



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