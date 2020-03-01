تحيا مصر.. كيف استقبل أهالي سوهاج وزيري التعليم والتنمية المحلية خلال افتتاح مدرستين بطهطا؟

اصطف أهالي قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، للترحيب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وسحر نصر وزير الاستثمار السابق، خلال افتتاحهم مدرستين للتعليم الأساسي بالقرية، ضمن مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي نفذها صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير.





وردد الأهالي هتافات تحيا مصر خلال ترحيبهم بالضيوف فضلا عن إطلاق الزغاريد.





وتم اليوم افتتاح مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلي إفتتاح وحدة بيطرية.





وقال الدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إنه بجانب افتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة، بالإضافة إلي إفتتاح وحدة بيطرية، تم تنفيد قافلة نور حياة بمدرسة الشيخ زين الدين الابتدائية المشتركة، وتسليم ٤٤ جهاز من الأجهزة التعويضية بالثلاث قري لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم الطلاب المتفوقين وذلك ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.





وأضاف الدكتور علي فتحي أن المدراس تخدم نحو ١٧٦٠ طالبا وطالبة بالمرحليتن الابتدائية والإعدادية، موضحا أن افتتاح المدارس والوحدة البيطرية يأتي ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا، مضيفًا أن مشروع يتضمن تنمية متكاملة لهذه القري في قطاعات التعليم والصحة ومراكز الشباب.









كما تتضمن الزيارة افتتاح معرض صندوق تحيا مصر بجامعة سوهاج ضمن مبادرة دكان الفرحة، لتوزيع ٣٠ ألف قطعة ملابس جديدة فضلا عن توزيع ٢٠ طنا من لحوم الهدي والأضاحي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية.





كما يقوم صندوق تحيا مصر خلال الزيارة بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلين على الزواج في إطار مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.





ويشارك في الزيارة عدد من الفنانين منهم ليلي علوي وهاني رمزي ولبلبة وهايدي كرم وعدد من رجال الاعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك.