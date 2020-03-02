قلدها دافنشي في لوحته الشهيرة.. قصة لوحة الموناليزا القبطية في مصر| شاهد

واحدة من أجمل الأيقونات المحفوظة بالكنيسة المعلقة، لوحة فريدة تعرف باسم «الموناليزا القبطية»، لم يتم رسم أي لوحة بطريقة مشابهة لها في مصر، وحملت هذا الاسم لأن من ينظر إلى اللوحة من أي اتجاه يشعر وكأن السيدة العذراء تنظر إليه.





رسم الأيقونة فنان أرمني، وتصور هذه الأيقونة السيدة مريم العذراء وهي جالسة، ويعلوها اثنان من الملائكة، والسيد المسيح يجلس على ساقها اليسرى، بينما يجلس القديس يوحنا المعمدان على الجانب الأيمن منها يقبل قدم السيد المسيح.



