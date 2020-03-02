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حوادث

ضبط طن و550 كيلو جبن وملح طعام غير صالحين للاستهلاك في حملة بالغربية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:46 ص
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
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احمد علي
تمكن مفتشو ومراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالغربية اليوم من مصادرة طن و550 كيلو جبن وملح طعام لعدم صلاحيتهما للاستهلاك الأدمى، داخل مصنع غير مابق للاشتراطات الصحية بقرية نواج التابعة لمركز طنطا.

 كان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد تلقى تقريرا، من الشناوى نجم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية،بتمكن لجنة  فى إطار تكثيف المرور على أماكن تداول السلع الغذائية والوقوف على مدي صلاحيتها، من ضبط ١ طن و ٥٥٠ كجم من الجبن وملح الطعام بمصنع بقرية نواج  مركز طنطا، وذلك للاشتباه في عدم الصلاحية، وتم سحب العينات اللازمة وبالفحص تبين عدم استيفاء مكان المصنع للاشتراطات الصحية.

كما تضمن التقرير أن المدير المسئول لايحمل شهادة صحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر المحاضر اللازمة، وإخطار الجهات والنيابة المختصة لإجراء شئونها.
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