جوهرة تنضم لـ عمر كمال في عمل فني جديد

نشر الفنان عمر كمال صورة له تجمعه بجوهرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " .

وعلق عمر علي الصورة :"اغنية جديدة بم".

كانت نقابة المهن الموسيقية بدأت فى اتخاذ إجراءات نحو وقف أغانى المهرجانات ورفعها من موقع "يوتيوب" و"أنغامي" و"ساوندكلاود"، بهدف الارتقاء بالذوق العام وما تشكله هذه الأغانى من فوضى فى عالم الموسيقى.









يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.