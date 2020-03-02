AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام البدري يتواصل مع أحمد حجازي بسبب إصابته

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:08 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
تواصل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع المحترف المصري أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة.

وطمأن اللاعب مديره الفني على حالته بتأكيده  على عدم تعرضه لأي مزق في العضلة الخلفية وأن نتائج الأشعة أثبتت وجود شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وهو ما يضاعف من حظوظه فى لحاقه بمعسكر المنتخب المقبل.

ويتابع البدري موقف اللاعب وبرنامجه التأهيلي مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب بعد تواصله مع الطبيب المعالج للاعب في ناديه ونقل كافة الأمور للمدير الفني لمتابعة الموقف اولًا بأول .

يأتي ذلك في ظل حرص المدير الفني على التواصل مع كل المحترفين لمتابعة كل الأمور الخاصة بهم، إلى جانب اللاعبين المحليين.
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام البدري يحضر مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

مدرب منتخب مصر يتحدث عن جلسة البدري مع محمد صلاح.. وحقيقة غضب حجازي

تفاصيل اجتماع جهاز المنتخب الأول بقيادة حسام البدري

تعرف على تفاصيل اجتماع حسام البدري وجهازه في اتحاد الكرة

قبل مباراتي توجو.. الجهاز الفني للمنتخب يحضر مواجهة الزمالك والترجي

ترشيحاتنا

فرمان من مرتضى منصور.. فصل موظفي الزمالك المشاركين في الوقفة الاحتجاجية

أول حالة إعدام في الصين بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

صلاة جماعية للمسلمين حول العالم في هذا الموعد لمواجهة فيروس كورونا

أحمد بلال ردا على استقالة تركي آل الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

على طريقته الخاصة.. حسن شاكوش يغني «بودعك» لـ وردة.. فيديو

إعلان الطوارئ.. الكاف يرد على استقالة معاذ حجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة