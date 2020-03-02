حسام البدري يتواصل مع أحمد حجازي بسبب إصابته

تواصل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع المحترف المصري أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة.





وطمأن اللاعب مديره الفني على حالته بتأكيده على عدم تعرضه لأي مزق في العضلة الخلفية وأن نتائج الأشعة أثبتت وجود شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وهو ما يضاعف من حظوظه فى لحاقه بمعسكر المنتخب المقبل.





ويتابع البدري موقف اللاعب وبرنامجه التأهيلي مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب بعد تواصله مع الطبيب المعالج للاعب في ناديه ونقل كافة الأمور للمدير الفني لمتابعة الموقف اولًا بأول .



