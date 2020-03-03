أخبار الفن.. اختفاء شيرين عبد الوهاب بعد حكم حبس زوجها.. وليد توفيق خايف من كورونا.. تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب مختفية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم تبد أي ردة فعل بعد الحكم بحبس زوجها الفنان حسام حبيب لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل مدير أعمالها السابق ياسر خليل.





طرح (عصام) نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية "كورونا الحلزونة" عن فيروس كورونا، تناول خلالها أزمة العدوى وطرق الوقاية منه، وذلك بأسلوب عائلة "شعبولا" الخاص.





تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر انستجرام، ظهر فيه الفنان اللبناني وليد توفيق، بتصرف مثير خلال عزاء والدة الفنان جورج وسوف، الذي أقيم مساء السبت الماضي.





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية عود البطل، للمطرب الشعبي حسن شاكوش، والفنان عمر كمال، بعد تسريبها قبل طرحها بساعات قليلة.





أثيرت حالة كبيرة من الجدل بعد الحكم بحبس الفنان حسام حبيب، لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل ياسر خليل (مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب السابق)، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا.





ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تحتضن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الحب في شهر فبراير الماضي، وذلك، كان آخر ظهور لها قبل اختفائها من السوشيال ميديا.



