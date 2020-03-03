AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. اختفاء شيرين عبد الوهاب بعد حكم حبس زوجها.. وليد توفيق خايف من كورونا.. تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:59 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب مختفية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم تبد أي ردة فعل بعد الحكم بحبس زوجها الفنان حسام حبيب لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل مدير أعمالها السابق ياسر خليل. 

طرح (عصام) نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية "كورونا الحلزونة" عن فيروس كورونا، تناول خلالها أزمة العدوى وطرق الوقاية منه، وذلك بأسلوب عائلة "شعبولا" الخاص.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر انستجرام، ظهر فيه الفنان اللبناني وليد توفيق، بتصرف مثير خلال عزاء والدة الفنان جورج وسوف، الذي أقيم مساء السبت الماضي. 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية عود البطل، للمطرب الشعبي حسن شاكوش، والفنان عمر كمال، بعد تسريبها قبل طرحها بساعات قليلة. 

أثيرت حالة كبيرة من الجدل بعد الحكم بحبس الفنان حسام حبيب، لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل ياسر خليل (مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب السابق)، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا. 

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تحتضن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الحب في شهر فبراير الماضي، وذلك، كان آخر ظهور لها قبل اختفائها من السوشيال ميديا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة غير متوقعة لـ شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب

حبس زوج شيرين عبد الوهاب عاما بتهمة الشروع فى القتل

رد فعل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق بعد حبس حسام حبيب

شروع في قتل .. اختفاء شيرين عبد الوهاب بعد حبس زوجها حسام حبيب

بعد الحكم بحبسه عاما.. القصة الكاملة لخلاف حسام حبيب ومدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق

بعد حكم حبسه عاما.. حسام حبيب يستأنف.. وخلافات قديمة تخلق عداوة بين زوج شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها السابق ياسر خليل.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

منتخب مصر يحسم الجدل حول مشاركة كهربا في معسكر مارس

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حارسي إنبي وبيراميدز.. فيديو

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف عن مصير الأسعار حال استمرار أزمة كورونا

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة ضربها على المسرح من فؤاد المهندس

الرجل الندل.. حبس زوجته في الحمام خوفا من إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

بعد الحكم بحبسه عاما.. القصة الكاملة لخلاف حسام حبيب ومدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد