منها صالح للحياة.. طالب جامعي يكتشف 17 كوكبا خارج المجموعة الشمسية

ما زال الكون قيد الاكتشاف، وباستمرار الأبحاث يكتشف العلماء عددا من الأسرار المجهولة، ومنهم طالب جامعي استطاع اكتشاف أكبر عدد من الكواكب حتى الآن خارج المجموعة الشمسية.





واكتشف ميشيل كويموتو، طالب دكتوراه يدرس علم الفلك في جامعة كولومبيا البريطانية، 17 كوكبا خارج المجموعة الشمسية، ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فإن المثير هو اكتشاف كوكب بحجم كوكب الأرض تقريبا وصالح للسكن على سطحه بسبب وجود مواد سائلة على سطحه.







