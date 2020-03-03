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منوعات

منها صالح للحياة.. طالب جامعي يكتشف 17 كوكبا خارج المجموعة الشمسية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:10 م
الطالب ميشيل كويموتو
الطالب ميشيل كويموتو
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أماني إبراهيم
ما زال الكون قيد الاكتشاف، وباستمرار الأبحاث يكتشف العلماء عددا من الأسرار المجهولة، ومنهم طالب جامعي استطاع اكتشاف أكبر عدد من الكواكب حتى الآن خارج المجموعة الشمسية.

واكتشف ميشيل كويموتو، طالب دكتوراه يدرس علم الفلك في جامعة كولومبيا البريطانية، 17 كوكبا خارج المجموعة الشمسية، ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فإن المثير هو اكتشاف كوكب بحجم كوكب الأرض تقريبا وصالح للسكن على سطحه بسبب وجود مواد سائلة على سطحه.


ويبعد الكوكب المشابه للأرض، عن المجموعة الشمسية بحوالي ألف سنة ضوئية، واستخدم الباحث الشاب طريقة تسمى "طريقة العبور" للعثور على الكواكب وهي واحدة من أكثر الطرق المستخدمة لاستكشاف الكواكب.

وطريقة العبور تعتمد على متابعة كل مرة يمر فيها كوكب أمام نجم، وعندما يحجب جزءا من ضوء ذلك النجم فإنه يسبب انخفاضا مؤقتا في سطوع النجم، ومن خلال رصد هذه الانخفاضات والمعروفة باسم العبور فإنه يستطيع جمع المعلومات اللازمة عن هذا الكوكب مثل حجمه والوقت الذي يستغرقه في المدار.

أما أحجام الكواكب المكتشفة حديثا، فحجم الكوكب الشبيه بالأرض يبلغ حوالي 1.5 ضعف حجم كوكبنا، وله مدار أكبر بكثير من كوكب عطارد، لكنه يحصل فقط على حوالي ثلث الضوء الذي تحصل عليه الأرض من الشمس.
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