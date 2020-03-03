AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يسبب العمى.. تعرفي على مخاطر الفيلر والبوتكس.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:01 م
اضرار حقن الفلير
اضرار حقن الفلير والبوتكس
Advertisements
نهى هجرس- عدسة: هدير عبده
صرحت الدكتورة منال فؤاد أخصائي أمراض الجلدية والليزر والتجميل، لـ "صدى البلد" حول أبزر المخاطر التي يمكن أن يسببها الفلير والبوتكس على البشرة عند الاستخدام بشكل خاطئ.

وتابعت، بأن الوقت المناسب لحقن الفيلر والبوتكس هو فى بداية ظهور التجاعيد والشرط البسيطة حول العين، والفم.

وأضافت منال، بأن ظهور التجاعيد واستخدام الفلير والبوتكس فى سن صغير أو بداية ظهور التجاعيد للحصول على نتائج أفضل.

اقرأ أيضًا

كما نوهت بأن السيدات التى تعاني من التجاعيد الثابتة التى لا تتحرك مع تحرك الوجه، وتظل ثابتة، سوف تحصل على نتائج جيدة، ولكن لن تكون النتائج مثل علاج التجاعيد فى بداية ظهورها.

وأردفت، بأن الوتكس لا يشكل أى خطر على البشرة عند اختيار الشخص الصحيح للقيام بذلك، ولكن الفلير يشكل خطرًا على الصحة عند استخدامه بطريقة خاطئة فيمكن أن يخترق الأوعية الدموية، كما يمكن أن يسبب العمى عند الحقن بطريقة خاطئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احصلي على بشرة أصغر.. حلول فعالة للتخلص من التجاعيد

بديل البوتكس.. ماسك الخميرة لمحاربة التجاعيد بمكونات طبيعية

للبشرة الدهنية.. وداعا لـ حب الشباب بماسك الشوفان

عشان جمالك.. تعرفي على أحدث أجهزة التجميل لـ نضارة البشرة.. فيديو

ترشيحاتنا

تناول ملف سد النهضة.. بسام راضي يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وترامب

في مشهد يحدث مرة في العمر.. سنجاب يهاجم ثعبان كوبرا سام بطريقة مذهلة

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد

تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي.. هاجم أشرف عبد الباقي وهذا تعليقه على لقب "وزير الأخلاق"

شاهد خفافيش مرعبة بـ جازان.. وتدخل حكومي عاجل بالسعودية

أمير كرارة يعرض تريلر مسلسل الاختيار.. ونجوم الفن يعلقون.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني