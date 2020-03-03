يسبب العمى.. تعرفي على مخاطر الفيلر والبوتكس.. فيديو





وتابعت، بأن الوقت المناسب لحقن الفيلر و البوتكس هو فى بداية ظهور التجاعيد والشرط البسيطة حول العين، والفم.





وأضافت منال، بأن ظهور التجاعيد واستخدام الفلير و البوتكس فى سن صغير أو بداية ظهور التجاعيد للحصول على نتائج أفضل.





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كما نوهت بأن السيدات التى تعاني من التجاعيد الثابتة التى لا تتحرك مع تحرك الوجه، وتظل ثابتة، سوف تحصل على نتائج جيدة، ولكن لن تكون النتائج مثل علاج التجاعيد فى بداية ظهورها.





وأردفت، بأن الوتكس لا يشكل أى خطر على البشرة عند اختيار الشخص الصحيح للقيام بذلك، ولكن الفلير يشكل خطرًا على الصحة عند استخدامه بطريقة خاطئة فيمكن أن يخترق الأوعية الدموية، كما يمكن أن يسبب العمى عند الحقن بطريقة خاطئة.