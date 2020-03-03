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فن

أدهم نابلسي يتجاوز الـ 11 مليون مشاهدة بكليب تعرف شعور.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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شروق حمدى

تجاوز كليب أغنية "بتعرف شعور" للفنان الأردني أدهم نابلسي الـ 11 مليون مشاهدة بعد مرور أقل من أسبوعين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.


وتقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع  .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".


الأغنية من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي. 


يذكر أن أدهم نابلسي، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة المطربة كارمن سليمان، على إحدى المسارح بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية.


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