رسالة غامضة من ناهد السباعي لـ مجهولين: "جتكم القرف إنتوا الاتنين"

نشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة لحديث شريف " ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة". الفنانة ناهد السباعى





وعلقت الفنانة ناهد السباعى على الصورة قائلة: "أنا عمري م بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني ف المعصية .... بس بجد بجد مش قادرة امسك نفسي يا جماعة ارجوكم ارجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي اسرار بيوت الناس وعرضهم و حالهم وشرفهم و عيوبهم و مشاكلهم عشان ده ذنب أكبر م التنمر الي ترند اليومين دول".





وأضافت قائلة: اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا لنا و لكم جميعا يارب... محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان حرام برضه، ده موضوع بتاعي انا و احب اقول لصحابي الي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخويه و صاحبي ؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة".





ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :









اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك🙌

اللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك .. قولوا امين

ربنا يسترك دنيا و اخره و يهديكى و يصلح حالك انتى و انا و المسلمين اجمعين🌹🌹

يذكر أن ناهد السباعى تنتظر عرض فيلمها "الايموبيليا" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.





