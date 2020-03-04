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فن

رسالة غامضة من ناهد السباعي لـ مجهولين: "جتكم القرف إنتوا الاتنين"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:12 ص
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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مريم عزت
نشرت الفنانة ناهد السباعى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة لحديث شريف " ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة". 

وعلقت الفنانة ناهد السباعى على الصورة قائلة: "أنا عمري م بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني ف المعصية .... بس بجد بجد مش قادرة امسك نفسي يا جماعة ارجوكم ارجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي اسرار بيوت الناس وعرضهم و حالهم وشرفهم و عيوبهم و مشاكلهم عشان ده ذنب أكبر م التنمر الي ترند اليومين دول".

وأضافت قائلة: اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا لنا و لكم جميعا يارب... محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان حرام برضه، ده موضوع بتاعي انا و احب اقول لصحابي الي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخويه و صاحبي ؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة". 

ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :


اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك🙌
اللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك .. قولوا امين
ربنا يسترك دنيا و اخره و يهديكى و يصلح حالك انتى و انا و المسلمين اجمعين🌹🌹
يذكر أن ناهد السباعى تنتظر عرض فيلمها "الايموبيليا" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما. 


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