شاهد .. أول رد من مصطفى بكرى بعد تنفيذ حكم الإعدام على عشماوى

بعد أن تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى ، تنفيذا للأحكام الصادرة ضده نشر الاعلامى مصطفى بكرى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة تتعلق به.





وكتب معلقا : تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم هو القصاص العادل من إرهابي قتل الكثيرين بلا رحمة، تآمر علي الوطن وأمنه وأستقراره،القصاص من كل الخونة والمتآمرين هو العدل نفسه، مصر تسلمت الإرهابي منذ عدة أشهر وجاء به الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية في أعقاب لقائه مع المشير خليفة حفتر .





وأضاف: وعندما جاء به إلي القاهره أدلي بإعترافات خطيرة عن تنظيم (المرابطون) الذي أسسه في درنه ،وعلاقته بجماعة الإخوان رغم الخلاف الظاهري وكيف جري التنسيق معهم لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابيه في مصر وليبيا ، وعندما زرت درنه يوم ٢٦ يناير الماضي.

إستمعت من أبناء درنه إلي حكايات عن قطع الرؤوس وتعليقها في مسجد الصحابه ،وكان عشماوي شريكا في كل هذه الأحداث .



