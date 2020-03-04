AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد .. أول رد من مصطفى بكرى بعد تنفيذ حكم الإعدام على عشماوى

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:48 ص
هشام عشماوى
هشام عشماوى
Advertisements
مريم عزت
بعد أن تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى، تنفيذا للأحكام الصادرة ضده نشر الاعلامى مصطفى بكرى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة تتعلق به. 

وكتب معلقا : تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم هو القصاص العادل من إرهابي قتل الكثيرين بلا رحمة، تآمر علي الوطن وأمنه وأستقراره،القصاص من كل الخونة والمتآمرين هو العدل نفسه، مصر تسلمت الإرهابي منذ عدة أشهر وجاء به الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية في أعقاب لقائه مع المشير خليفة حفتر . 

وأضاف: وعندما جاء به إلي القاهره أدلي بإعترافات خطيرة عن تنظيم (المرابطون) الذي أسسه في درنه ،وعلاقته بجماعة الإخوان رغم الخلاف الظاهري وكيف جري التنسيق معهم لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابيه في مصر وليبيا ، وعندما زرت درنه يوم ٢٦ يناير الماضي. 
إستمعت من أبناء درنه إلي حكايات عن قطع الرؤوس وتعليقها في مسجد الصحابه ،وكان عشماوي شريكا في كل هذه الأحداث .

جاء حكم الإعدام طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاذ كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم الواردة بالفيديو الخاص باعترافات عشماوي.

واعترف الإرهابي هشام عشماوي في مقطع فيديو بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية منها التخطيط لتنفيذ استهداف سفن تجارية في قناة السويس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختار نوح: هذا الإرهابي هو بؤرة الشر المحركة لكل تنظيمات الإخوان المسلحة

بعد الحكم بإعدامه.. رحلة 13 عاما من التاريخ الدموي للإرهابي هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي

بعد تنفيذ حكم الإعدام وأخذ الثأر.. ننشر صورة الإرهابى هشام عشماوى

تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي.. فيديو

كيف تداول رواد تويتر خبر إعدام هشام عشماوي؟

ترشيحاتنا

بعد إعلان حبها لهذا الرجل.. جمهور ياسمين عبد العزيز يكيد شقيقها.. اعرف القصة

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي.. فيديو

على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيروس كورونا.. طالب آسيوي يتعرض لاعتداء عنصري.. صور

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل