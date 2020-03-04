بعد ظهوره بصورة ياسمين عبد العزيز وحبيبها.. استخدامات غير متوقعة للفازلين الأحمر

شغلت صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى السوشيال ميديا، حيث تداول رواد السوشيال ميديا الحديث حول تواجد علبة الفازلين فى الصورة، والحرص على معرفة فوائده فى الاستخدام.

ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أهم فوائد الفازلين للبشرة...





- يساعدك وضع الفازلين على البشرة فى الحصول على بشرة متألقة وناعمة، ومفعمة بالحيوية.

- يمكن وضع القليل من الفازلين مع السكر فهو يعمل كمقشر طبيعي وقوى للبشرة.

- يساعدك تطبيق الفازلين على اليد، وخلف الأذن قبل وضع العطر على ثباته بشكل كبير.

- يساعدك وضع الفازلين على الشفاه قبل النوم، أو قبل الخروج فى الحصول على شفاه ناعمة.

- يساعدك تطبيق الفازلين مع الماء الدافئ على اليد فى التخلص من الجلد الزائد.

- يمكنك أستخدام الفازلين لتدليك الجلد فهو يزيل الجلد الميت، ويعمل على الترطيب بقوة.

- يساعد وضع الفازلين على الجسم والبشرة فى التخلص من علامات التمدد الناتجة عن الحمل.

- يساعدك وضع الفازلين على أماكن الجروح فى التأمها، والتخلص منها.