أطفأ نيران قلوبنا.. أسرة شهيد الفرافرة عن إعدام هشام عشماوي

سادت حالة من السعادة بين أسرة الشهيد إسماعيل حامد ثابت ابن مركز ملوي، بعد الثأر من الإرهابي هشام عشماوي قاتل ابنهم الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه اليوم.

وقالت أسرة الشهيد: "نشعر بالسعادة لتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، الذي حرمنا من ابننا اسماعيل وإعدامه أثلج قلوبنا، مما يؤكد وجود دولة القانون وسرعة تنفيذ الأحكام والقصاص ممن تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن".





وأضافت والدة الشهيد وأشقاؤه: "إننا نشعر براحة نفسية اليوم لإعدام الإرهابي هشام عشماوي، الذي تسبب في حرماني من فلذة كبدي فالشهيد إسماعيل قدم نفسه وروحه من أجل أن يعيش الجميع فى سلام وأمان، وقد ذهب اسماعيل وعشماوى الى رب العالمين".





وأشارت أسرة إسماعيل، إلى أن إعدام عشماوى أثلج قلوبنا وأطفأ النيران وكنا على ثقة في دولة القانون، فطالما يوجد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضاء عادل وشامخ وقوات مسلحة باسلة وشرطة قوية فلا خوف على مصر .





وقالت الأسرة إن الشهيد اسماعيل كان شابًا تقيا شرفنا حيًا وميتًا، ونقول له اليوم، بلدك يا إسماعيل أخدت حقك وأن إعدام عشماوي وسرعة التقاضي يؤكد أنه لا يضيع حق وأن كل من يفكر في المساس بأمن الوطن والمواطنين سيلقى نفس المصير.





كانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها فى القضية رقم 1/ 2014 جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية الفرافرة فى جلسة نوفمبر 2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا حيث إن المتهم ارتكب العديد من الجرائم .





ونفذت الجهات المختصة اليوم حكم الإعدام في هشام عشماوي، بعدما تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الوطنى الليبى، والذى ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، والذي قام أبناء القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.



