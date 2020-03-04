AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تشن هجوما على تركيا: لن نقبل ابتزاز أردوغان

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
شنت فرنسا هجوما على تركيا بشان ازمة اللاجئين الأخيرة.


وبحسب "العربية"، قالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبي يرفض ابتزاز تركيا ورئيسها رجب طيب اردوغان وأن الحدود ستبقى مغلقة أمام المهاجرين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتهم تركيا يوم الثلاثاء باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا. وقال إن على أنقرة احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها.

واندلعت أزمة لاجئين بين اليونان وتركيا على الحدود بين البلدين إثر محاولة المئات من اللاجئين استغلال نقاط عبور غير محكمة لدخول اليونان، عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت فتح الحدود أمام المهاجرين إلى أوروبا.

وقال أردوغان إن مسألة فتح الأبواب أمام اللاجئين في اتجاه أوروبا قد حسمت، والأبواب لن تغلق، وأن دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل بهذه الخطوة نصيبها من الأعباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آلاف المهاجرين يغادرون تركيا باتجاه أوروبا

أردوغان يبتز أوروبا.. ووزير داخليته يؤكد خروج 76 ألف مهاجر

تصريح مستفز.. أردوغان يصعد أزمة اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي

بعد فتح حدود بلاده لهم.. اللاجئون يتحولون إلى ضحايا للعبة أردوغان.. صور

أزمة اللاجئين صناعة أردوغانية.. والاتحاد الأوروبي يرد باجتماع طارئ

أردوغان يمثل دور «الشهيد» ويرفض مساعدات من الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة

استشاري مناعة للمواطنين: أكثروا من تناول البصل..وابتعدوا عن الشيشة..فيديو

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

17 جنيها في يومين.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

سعر الذهب يكشر عن أنيابه.. ارتفاع 35 جنيها للجرام الواحد

بشأن كورونا.. الرئيس الإيراني يعلن نبأ صادما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمراء مفيدة للقلب.. والخضراء تحارب السرطان.. اعرف فائدة الخضروات والفواكه من لونها

بعد غياب عن السوشيال ميديا.. إيمى سمير غانم تخطف الانظار

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة