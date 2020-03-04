فرنسا تشن هجوما على تركيا: لن نقبل ابتزاز أردوغان

شنت فرنسا هجوما على تركيا بشان ازمة اللاجئين الأخيرة.









وبحسب "العربية"، قالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبي يرفض ابتزاز تركيا ورئيسها رجب طيب اردوغان وأن الحدود ستبقى مغلقة أمام المهاجرين.





وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتهم تركيا يوم الثلاثاء باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا. وقال إن على أنقرة احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها.





واندلعت أزمة لاجئين بين اليونان وتركيا على الحدود بين البلدين إثر محاولة المئات من اللاجئين استغلال نقاط عبور غير محكمة لدخول اليونان، عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت فتح الحدود أمام المهاجرين إلى أوروبا.





وقال أردوغان إن مسألة فتح الأبواب أمام اللاجئين في اتجاه أوروبا قد حسمت، والأبواب لن تغلق، وأن دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل بهذه الخطوة نصيبها من الأعباء.