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ثقافة

بمشاركة البهجوري ونجوم الفن المعاصر.. افتتاح معرض "مصر أرت فير" للفنون

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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طارق موسى
تشهد القاهرة الجديدة مساء الأحد القادم حدثا فنيا كبيرا يتمثل في افتتاح النسخة الاولى لمعرض " كايرو أرت فير الدولي للفنون " بفندق دوسيت بالتجمع بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والاجانب على رأسهم الفنان الكبير جورج البهجوري بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة ورموز الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية ومحبي الفنون .

صرح الفنان محمد يونس منظم ايجبت ارت فير ان الحدث ينظم في مصر للمرة الاولى بعد نجاحه في عدة دول عربية مثل ارت فير بيروت ودبي ونتمنى ان يحقق اهدافه في دعم الفنون التشكيلية في مصر وتشجيع الفنانين التشكيليين على مواصلة الابداع والتقدم .

اضاف يونس : من الفنانين في النسخة الاولى ل " ايجبت ارت فير "  عمر طوسون ونورا السعدي ومي عبد الله وخالد ابو الدهب ودينا ضرغام وأسماء خوري وأسماء سامي وعمر عبد اللطيف ومعاز شفيق وعلا حمدي واحمد عبد الفتاح وجيهان سليمان ومريم حتحوت ورمضان عبد الحميد وكاترينا فيرالوفيتش ورؤوف رفاعي ووئام المصري وأسامة فريد وماهي فاروق ، وغيرهم من الفنانين اصحاب البصمات الواضحة في الفن التشكيلي المعاصر .
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