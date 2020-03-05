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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 12:43 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات شركة Saudi Gulf السعودية القادمة من مطار الرياض إلى مطار القاهرة مباشرة، وتم استقبالها برش المياه وتوزيع الورود على الركاب وطاقم الطائرة.


وحرص كل من المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة، ومسئولي سلطة الطيران المدني ومسئولي مطار القاهرة على استقبال ركاب الطائرة.

  
الجدير بالذكر أن الخدمات الأرضية تعاقدت مع شركة Saudi Gulf ووكيلها بمصر شركة نيوستار على تقديم خدمة مهبط،  بمعدل تشغيل يصل إلى عدد ( 6 ) رحلات أسبوعيا قابله للزياده فى الفترة القادمة بطرازى A320  ، A321، وقدم طاقم الطائرة الشكر للقيادات على حسن الاستقبال والترحيب الذي أسعد الجميع.

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور
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