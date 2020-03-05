مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات طيران السعودية الخليجية.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات شركة Saudi Gulf السعودية القادمة من مطار الرياض إلى مطار القاهرة مباشرة، وتم استقبالها برش المياه وتوزيع الورود على الركاب وطاقم الطائرة.





وحرص كل من المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة، ومسئولي سلطة الطيران المدني ومسئولي مطار القاهرة على استقبال ركاب الطائرة.



