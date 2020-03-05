الحجر على أكثر من 1000 شخص من أربيل بسبب كورونا.. فيديو

وأضاف مدير الصحة دلوفان محمد - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهي مدة حجزهم الخميس المقبل.

واوضح "أنه تم تحديد أماكن خاصة فى المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة إخضاعها للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا إلى تهيئة 12 مركزًا للحجز فى أربيل.

و كانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت إن السلطات سجلت حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21، وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم اكتشاف الحالتين في بغداد.