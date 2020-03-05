AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحجر على أكثر من 1000 شخص من أربيل بسبب كورونا.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 01:57 م
الحجر على أكثر من
الحجر على أكثر من ألف شخص من أربيل بسبب كورونا
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية " روسيا اليوم " تقريرًا مفصلًا أفادت فيه أنه تم  الحجر على أكثر من ألف شخص من أربيل بسبب كورونا

أعلنت مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجر أكثر من 1000 مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 وقال مدير الصحة " دلوفان محمد " إنه تم حجر 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مضيفا أن السلطات هيأت 12 مركزًا للحجر وحددت أماكن خاصة في المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها.

وأضاف مدير الصحة دلوفان محمد - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهي مدة حجزهم الخميس المقبل.
 
واوضح "أنه تم تحديد أماكن خاصة فى المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة إخضاعها للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا إلى تهيئة 12 مركزًا للحجز فى أربيل.
 
و كانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت  إن السلطات سجلت حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21، وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم اكتشاف الحالتين في بغداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوارئ في النمسا بعد هروب امرأة يشتبه بإصابتها بـ كورونا

إيران تعتقل شخصا نشر فيديو عن فيروس كورونا

إصابة مواطنين روسيين على متن السفينة دايموند برينسيس بفيروس كورونا المستجد

كورونا يغزو أراضي جديدة في الشرق الأوسط.. إيران تنقل العدوى إلى لبنان والعراق يترقب.. وإسرائيل تسجل الحالة الأولى

إيران تصيب لبنان بفيروس كورونا.. ارتفاع حالات الإصابة في الشرق الأوسط.. لبنان تنضم لقائمة الدول المتأثرة.. إسرائيل تسجل أول حالة.. والعراق يتخذ إجراءات احترازية

هلع من كورونا.. وضع 2000 شخص في حجر صحي في كردستان العراق

ترشيحاتنا

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر

تريند الفن.. فضائح ياسمين عبد العزيز وخالد عليش.. بوس وأحضان شيرين لـ حسام حبيب بعد الحبس

في اللحظات الأخيرة .. هاتف ينقذ حياة سيدة بعد إغمائها 3 أيام.. صور

رغم دخوله الحجر الصحي.. شاب بريطاني يروي تفاصيل إصابته بكورونا..صور

جمال شعبان يحذر النساء.. كوب من اللبن يصيبك بسرطان الثدي

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور فنان واحد.. جنازة والد أحمد عزمي | شاهد

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر