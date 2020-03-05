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حوادث

إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية

الخميس 05/مارس/2020 - 01:53 م
اخلاء سبيل 4 متهمين
اخلاء سبيل 4 متهمين
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلغاء التدابير الاحترازية لأربعة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وإخلاء سبيلهم في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ" طلائع حسم الإرهابية".




والمتهمون هم محمد محمود محمد أبو زيد، أشرف خيري عبد العزيز محمد، أسامة محمد عبده مجاهد، أسامة كامل عيد سليمان".


ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها: التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
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