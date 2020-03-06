أحمد حسن: كرة القدم أصبحت بالجهد وليس بالاسم

قال أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، إنه يتمنى انضمام اللاعب أحمد فتحى كابتن النادى الاهلى ومحمد عبد الشافى لاعب نادى الزمالك لصفوف منتخب مصر.

وأضاف أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن كرة القدم أصبحت بالجهد والتعب خلال الـ 90 دقيقة بالملعب، ولا تعتمد على الأسماء.

وأشار أحمد حسن، إلى أن منتخب مصر به لاعبين مميزين ولكن لا يستطيعون تحمل المسئولية بمفردهم، ولكن خبر مثل أحمد فتحى مع مجموعة من الشباب سيكون هناك إداء مميز.

وأوضح أحمد حسن، أن أحمد فتحى والراحل محمد عبد الوهاب وعماد متعب فى 2006 انسجموا مع اللاعبين الكبار مثل الكابتن حسام حسن واصبحوا فى وقت معين هم كباتن مصر.

ولفت أحمد حسن، إلى أن المنتخب يحتاج لاعبين كبار خبرة وشباب لديهم مهارات ومصر بها ذلك.