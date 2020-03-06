عميد لاعبي العالم يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي.. فيديو

قال أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم، إنه يتمنى التوفيق لنجوم الزمالك اليوم فى تونس و التغلب على الترجي التونسي اليوم فى ملعب رادس ضمن ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.





وأضاف أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن اللقاء صعب ولكن الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة الترجي.





وأشار أحمد حسن، إلى أن الزمالك يحتاج تنظيم وثقة بالنفس، وروح قتالية فى الملعب، مؤكدًا أن الزمالك متقدم بفارق هدفين وهذا يسهل له المباراة اليوم.





وأوضح أحمد حسن، أن لاعبي الترجى سيهاجمون بكل قوة، وعلى فريق الزمالك العمل على إحراز هدف فى المباراة.





ولفت أحمد حسن، إلى أن الزمالك سيلعب مباراة قوية مع فريق قوى وأمام 60 ألف مشجع.