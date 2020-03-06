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أحمد حسن يوجه رسالة مهمة للأهلى قبل مباراة صن داونز.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:05 م
أحمد حسن
أحمد حسن
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البهي عمرو

قال الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إن الأهلي سيواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي غدًا السبت، موضحًا أن المباراة صعبة للغاية.

وأضاف أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن نتيجة النادى الأهلى أفضل من نتيجة نادى الزمالك مع الترجي، مؤكدًا أن الأهلى فاز 2-0 ولكن الزمالك 3-1.


وأشار أحمد حسن، إلى أن النادى الأهلى خلال المباراة يحتاج تنظيم وثقة بالنفس، وروح قتالية خلال الـ 90 دقيقة، وسنحقق الانتصار.

وأوضح أحمد حسن، أن لاعبي الأهلى عليهم استحضار فانلة النادى الأهلى، مؤكدًا أن فريق صن داونز ليس بالخطر.

ولفت أحمد حسن، إلى أن مدرب الأهلى عليه أن يلتزم بالجانب الدفاعي و العمل على إحراز هدف من هجمة مرتدة.

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