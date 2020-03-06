مايا مرسى: البطولة النسائية تسعى إلى تغيير الفكر المجتمعي تجاه تمكين المرأة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، تحت سفح الأهرامات فعاليات البطولة النسائية، بحضور إيمان زيدان مساعدة وزير السياحة والآثار، وهند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة، وعمرو أبوعيطة رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل، وباسم هنري رئيس مجلس إدارة 360 Experiential Solutions ومهار راتب مسئولة الإتصال بهيئة الأمم المتحدة للمرأة .





وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة تستهدف تمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع ، وأن المجلس يسعى من خلال المبادرة أيضًا الى تغيير الفكر المجتمعي تجاه تمكين المرأة فى مواقع اتخاذ القرار ، من خلال شركات القطاع الخاص التى تتيح فرصة لتقديم السيدات فى هذه المبادرة ، ولمعرفة دور شركات القطاع الخاص فى أجندة تمكين المرأة المصرية ، وعبرت عن بالغ سعادتها بتواجد قيادات نسائية فى شركات البترول .

وأشارت مايا مرسي إلى أن المجلس لديه ٢٧ فرع في المحافظات تعمل على أرض الواقع على تغيير الفكر المجتمعي لتمكين المرأة ،مؤكدة ضرورة مساندة المجتمع المدنى والقطاع الخاص .

وأستعانت بكلمة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أثناء مشاركتها فى المنتدى الإقتصادى العالمي للمرأة الذى عقد خلال اليومين الماضيين والتى قالت فيها" نسعى لوصول مؤشر نسبة السيدات فى الوزارات ومواقع اتخاذ القرار الى نسبة من ٤٠-٤٥ % كنسبة أعلى من المعدل الدولي" ، وأوضحت أن المبادرة تتضمن تنمية المرأة والقطاع التعليمى بحى الأسمرات.