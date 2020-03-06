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أخبار البلد

القومى للمرأة: وزيرة الصحة قدمت نموذجا جديدًا للمرأة المحاربة

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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امل مجدى
وجه المجلس القومى للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته المعهودة في المرأة المصرية، بتكليفه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالسفر إلى الصين لتعزيز سبل التعاون ومساعدة الصين في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان: "تحية تقدير واحترام إلى الوزيرة الوطنية ..الشجاعة ..المخلصة .. الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، التى فضلت خدمة الوطن على حياتها". 


وأشار المجلس إلى أن الدكتورة هالة زايد قدمت نموذجًا جديدًا للمرأة المصرية المحاربة التى لا تخشى المخاطر في سبيل أداء الواجب الوطنى .
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