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رياضة

طارق حامد يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة حال التأهل

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:15 م
طارق حامد
طارق حامد
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إسماعيل محمود
تحصل طارق حامد، متوسط ميدان نادي الزمالك، على بطاقة صفراء، في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، في إياب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشهر الجزائري مصطفى غربال، البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد، بعد دخوله في مشاجرة مع بلال بن ساحة لاعب الترجي، ليتأكد غيابه عن المباراة القادمة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا، في حال تخطيه عقبة الترجي التونسي.

وتشير النتيجة حاليًا لتقدم نادي الترجي بهدف نظيف، سجله بلال بن ساحة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، الذي يقام على الملعب الأولمبي برادس.

يذكر أن نادي الزمالك، قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.
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