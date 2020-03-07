AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. درس في الوقاية من الكورونا للإعلامية لميس سلامة

السبت 07/مارس/2020 - 11:03 ص
درس في الوقاية من
درس في الوقاية من فيروس كورونا
Advertisements
فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن للتوعية الصحية دور مهم في تعريف المواطنين طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن من الأدوار المهمة التي قامت بها إحدى مؤسسات الدولة تدشين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء موقع إلكتروني للتوعية عن فيروس كورونا.


وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا المقدمة في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الإلكتروني هو www.care.gov.eg.

وأضافت أن من الضروري على كل المواطنين متابعة هذا الموقع باستمرار فهو يقدم مجموعة من المعلومات العامة عن الفيروس، وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وإجابة عن أكثر الاستفسارات الشائعة عن الفيروس لزيادة الاطمئنان.


وأوضحت أن الموقع يتضمن مجموعة من المنشورات و الفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وأكدت على أن يحدث تحديث لحظي على الموقع بعدد الإصابات والحالات المشتبه فيها على مستوى العالم وأماكن اكتشفها.


وأشارت إلى أن مجففات اليد ليست من الأدوات الفعالة اطلاقًا وليست لديها القدرة في القضاء على الفيروس في 30 ثانية كما هو شائع، واكدت على ان من الضروري غسل اليدين جيدًا باستمرار بأي مطهر كحولي، محاولين جيدًا الحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا وعدم ارتداء الكمامات أكثر من مرة، وعدم التعامل مع أي حيوانات أليفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ كورونا

مصر خالية من كورونا.. برلماني يفجر مفاجأة حول الحالات المصابة بـ الفيروس

لجنة السياسات الاستراتيجية بـ«تنسيقية الشباب» ترصد مخاطر الشائعات حول كورونا

تحديث لحظي.. ما فائدة موقع الحكومة الإلكتروني لمواجهة كورونا؟

روشتة برلمانية لمنع انتشار فيروس كورونا.. نواب: استبدال بصمة الموظفين بكشوف الحضور والانصراف ضرورة.. وإشادة بقرار الحكومة بتدشين موقع إلكتروني توعوي

الحكومة تستعرض جهود وزارة الطيران للكشف عن الوافدين ضد كورونا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ينتصر لـ «الست الشقيانة».. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

شوبير: على مسئولي اتحاد الكرة توضيح سبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

بلا رحمة.. عصابة تعتدي على مسنة 93 سنة وتركوها غارقة في دمائها.. صور

أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. فيديو

دعاء قصير للميت 2020 مكتوب من 5 كلمات من أجمل وأحن أدعية المتوفي

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الصيني في مصر بتحديث اليوم.. صور

إطلالة عصرية.. 15 صورة تكشف أناقة شذى سبت في عيد ميلادها

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية