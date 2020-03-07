شاهد.. درس في الوقاية من الكورونا للإعلامية لميس سلامة

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن للتوعية الصحية دور مهم في تعريف المواطنين طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن من الأدوار المهمة التي قامت بها إحدى مؤسسات الدولة تدشين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء موقع إلكتروني للتوعية عن فيروس كورونا.





وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا المقدمة في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الإلكتروني هو www.care.gov.eg.

وأضافت أن من الضروري على كل المواطنين متابعة هذا الموقع باستمرار فهو يقدم مجموعة من المعلومات العامة عن الفيروس، وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وإجابة عن أكثر الاستفسارات الشائعة عن الفيروس لزيادة الاطمئنان.





وأوضحت أن الموقع يتضمن مجموعة من المنشورات و الفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وأكدت على أن يحدث تحديث لحظي على الموقع بعدد الإصابات والحالات المشتبه فيها على مستوى العالم وأماكن اكتشفها.





وأشارت إلى أن مجففات اليد ليست من الأدوات الفعالة اطلاقًا وليست لديها القدرة في القضاء على الفيروس في 30 ثانية كما هو شائع، واكدت على ان من الضروري غسل اليدين جيدًا باستمرار بأي مطهر كحولي، محاولين جيدًا الحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا وعدم ارتداء الكمامات أكثر من مرة، وعدم التعامل مع أي حيوانات أليفة.