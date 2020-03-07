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ثقافة

"هيروسترات" يبحث عن الشهرة على مسرح المركز الثقافي بطنطا

السبت 07/مارس/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات عروضها المسرحية برواية "هيروسترات" للكاتب الروسي جريجوري جورين، والتي تأتي ضمن المهرجان الإقليمي لفرق المسرح وضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية والمقام بمدينة طنطا على مسرح المركز الثقافي خلال الفترة من 1 حتى 8 مارس الجاري.
 
شهدت الليلة السادسة تألق العديد من نجوم العرض، ومن بينهم أحمد سلامة في دور "هيروسترات"، ايناس عزت ولعبت دور "سيسل"، محمود طارق في دور "الكاهن"، وأحمد علاء في دور "كريسب"، واستطاعوا بقوة انتزاع تصفيق الحضور خلال أحداث المسرحية التي جسدت جريمة "هيروسترات" في حرق معبد ارتميدا طلبا للشهرة وتخليد ذكراه، ليذهب الى السجن ويحكم عليه بالإعدام على يد "الكاهن"، لكن تتشابك الأمور وتتعقد مع ظهور "سيسل" ابنة الحاكم، ليموت "هيروسترات" على يدها مسموما.

العرض من إخراج الفنان محمد حلمي، سينوغرافيا أحمد فتحي، فيما قام سيد أبو قمر بتنفيذ ملابس شخصيات العمل، كريم سراج مخرج منفذ وساعد في الإخراج كل من محمد طارق، اسراء عزت وأدهم أبو هاشم.
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