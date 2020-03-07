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مرأة

على نغمات أجنبية .. بدء مراسم حفل ختام مسابقة ملكة جمال الأناقة 2020

السبت 07/مارس/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز - نهى هجرس - ابانوب نبيل
بدأت مراسم الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال الأناقة ٢٠٢٠ تحت شعار مصر جميلة بعرض مجموعه من الفيديوهات عن أماكن سياحية في مصر.

وقدمت مذيعات الحفل نور الصواف وإيمان الليثي، الترحاب لكل الحاضرين وجاء من أبرزهم، مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين، ودعاء عبد الرحيم ملكة جمال الأناقة ٢٠١٩، وتامر شلبي خبير التنمية البشرية، ومحمود نجاح منظم مسابقة ملكة جمال الأناقة.

وقامت بالغناء الطفلة هايدي جلال احدي مشتركات برنامج ذا فويس كيدز في بداية الحفل، بإحدى الاغاني الاجنبية.


وانطلق مساء اليوم الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال الاناقة ٢٠٢٠ “ The Miss Elegant “ في أحد الفنادق الكبرى، حيث يشهد الحفل حضورًا كبيرًا لسفراء بعض الدول العربية، وعلى رأسهم سفير لبنان، والمغرب، والجزائر، والكويت ومن ضمن الحضور ملكة جمال الجزائر والمغرب ولبنان وحضور العديد من الشخصيات العامة  والإعلاميين والفنانيين.

 وتهدف  المسابقه إلى تنشيط السياحة الداخلية لمصر، وذلك بانضمام ملكة جمال السياحة إلى ملكة الأناقة في مسابقة واحدة.
 
وعلى هامش المسابقة أطلقت مبادرة لمرضى البهاق بحضور أطباء من جامعة القاهرة وأطباء نفسيين، وذلك لكي يجدوا مؤسسة خاصة لرعايتهم.

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