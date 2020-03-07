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أخبار العالم

التحالف العربي يبدأ عملية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن

السبت 07/مارس/2020 - 11:58 م
التحالف العربي يبدأ
التحالف العربي يبدأ عملية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن
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قسم الخارجي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن  بدء تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وطالب التحالف من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة  

كما أكد التحالف تدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة بالصليف.

في سياق آخر، أعلنت ميليشيات الحوثي إفراج السلطات الإريترية عن 38 صيادا يمنيا تعرضوا للاختطاف من المياه الإقليمية.

وتقود السعودية منذ 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليم، سيطرت عليها الميليشيات الحوثية.
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