التحالف العربي يبدأ عملية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".





وطالب التحالف من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة





كما أكد التحالف تدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة بالصليف.



في سياق آخر، أعلنت ميليشيات الحوثي إفراج السلطات الإريترية عن 38 صيادا يمنيا تعرضوا للاختطاف من المياه الإقليمية.



