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أخبار العالم

ارتفاع مخيف .. أمريكا تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا في ولايتين

الأحد 08/مارس/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ولايتين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سجلت مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا 8 إصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المقاطعة إلى 32 حالة مؤكدة، وكانت المقاطعة سجلت أول حالة إصابة في المقاطعة في 31 يناير الماضي.

كما سجلت ولاية بنسلفانيا حالتين إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقالت السلطات إن الشخصين من مقاطعة مونتجوري، وهما معزولان في الوقت الحالي في منزلهما.

ووصل بذلم عدد المصابين بفيروس كوورنا في الولاية إلى 4 أشخاص.

إلى ذلك، أعلنت العاصمة واشنطن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة واشنطن.

وقال عمدة العاصمة واشنطن عبر تويتر إنه: "في وقت متأخر من اليوم، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا".

ولم يذكر عمدة العاصمة أو السلطات الصحية أية تفاصيل بشأن هوية المصاب أو مصدر الإصابة.

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين ارتفع ليصل إلى 108 أشخاص في مختلف الولايات، بحسب آخر إحصائية رسمية.

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