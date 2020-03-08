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أخبار العالم

تايلاند تلزم الوافدين من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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أ ش أ
ألزمت السلطات التايلاندية المسافرين الوافدين من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران بالقيام بعزل ذاتي لمدة 14 يوما، وتقديم تقرير عن حالتهم الصحية بشكل يومي للسلطات.
وقال ثانارك بليبات نائب المدير العام لقسم مكافحة الأمراض في تايلاند - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - إنه سيتم مطالبة التايلانديين أو الأجانب القادمين من تلك الدول بتسجيل بياناتهم لدى وزارة الصحة العامة التايلاندية، وسيتعين عليهم تقديم تقرير يومي عن حالتهم الصحية وما إذا كانوا يعانون من ارتفاع في الحرارة أو كحة أو آلام في الحلق على مدى 14 يوما.
وحذر بليبات من أن من سيتخلف عن تقديم التقرير اليومي سيخضع لحجر صحي إلزامي في إحدى منشآت الدولة، ومن سيقدم تقارير مغلوطة سيواجه عقوبة بموجب قانون الأمراض المعدية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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