AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري: فيروس الشائعات أخطر من كورونا.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:15 م
عصام المغازى، استشاري
عصام المغازى، استشاري الأمراض الصدرية
Advertisements
اسراء صبري
قال الدكتور عصام المغازى، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن، إن فيروس كورونا مازال جديدا ليس له علاج أو تطعيم، حيث أنه ينتمي إلى فصيلة "الفيروسات التاجية".

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن، أنه مع مرور الوقت يتم اكتشاف المزيد من التفاصيل مثل أعراضه وفترة حضانة المرض. 

وأوضح عصام المغازى، أن هناك فيروس الشائعات أخطر من فيروس كورونا بسبب الإعلام غير التقليدي. 

وأكد، ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية بالإضافة إلى العادات الصحية السليمة والتغذية السليمة التى تحتوى على الفيتامينات والتهوية وممارسة الرياضة والنوم لساعات كافية لرفع المناعة لدى الطفل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا المرض والوقاية منه.. تعرف عليها في مكتبة المستقبل غدا

أفريقيا خالية من فيروس كورونا الجديد.. متخصصون فى ورشة نقابة الأطباء: أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك لا تكتمل إلا بمخالطة مصاب.. وتاج الدين: الإنفلونزا الموسمية لا تقل خطورة حال إهمال العلاج

استشاري أمراض صدرية: كورونا يشكل حربا خطيرة على الدول.. فيديو

عصام المغازي: أنصح المصابين بالإنفلونزا العادية بالتزام منازلهم.. لهذا السبب.. فيديو

تفاصيل علاج كورونا بدواء الملاريا

منظمة الصحة العالمية تكشف الفرق بين البرد و كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي عن العثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة.. فيديو

كشف لغز العثور على عظام بشرية بحائط واحدة من أقدم كنائس العالم.. صور

بعد فوز السورى محمد إسلام رميح .. هجوم شرس على ذا فويس كيدز .. فيديو وصور

سرعة بديهة.. كلب يخدع ابنه لحمايته من الموت.. فيديو

ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات

أسعار تويوتا toyota اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور