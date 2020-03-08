استشاري: فيروس الشائعات أخطر من كورونا.. فيديو

قال الدكتور عصام المغازى، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن، إن فيروس كورونا مازال جديدا ليس له علاج أو تطعيم، حيث أنه ينتمي إلى فصيلة "الفيروسات التاجية".



وأضاف استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن، أنه مع مرور الوقت يتم اكتشاف المزيد من التفاصيل مثل أعراضه وفترة حضانة المرض.





وأوضح عصام المغازى، أن هناك فيروس الشائعات أخطر من فيروس كورونا بسبب الإعلام غير التقليدي.





وأكد، ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية بالإضافة إلى العادات الصحية السليمة والتغذية السليمة التى تحتوى على الفيتامينات والتهوية وممارسة الرياضة والنوم لساعات كافية لرفع المناعة لدى الطفل.