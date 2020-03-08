شوبير يعلن مفاجأة سارة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي أبطال أفريقيا





وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" قائلا: قرار نهائي، استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا.





وكان هناك جدل دائر حول استضافة استاد القاهرة لمباراتي الفريقين بعد تأكيد رئيس هيئة ستاد القاهرة بإغلاق الاستاد لذرع البذرة الصيفية وذلك ابتداءا من شهر 4 القادم.





ويلاقي النادي الأهلي فريق الوداد المغربي بينما يلاقي نادي الزمالك فريق الرجاء المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق، أن ستاد القاهرة يستضيف لقائي النادي الأهلي أمام الوداد المغربي ونادي الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا العام.