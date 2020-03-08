AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يعلن مفاجأة سارة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي أبطال أفريقيا

الأحد 08/مارس/2020 - 06:49 م
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
Advertisements
مجدي سلامة
أعلن الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق، أن ستاد القاهرة يستضيف لقائي النادي الأهلي أمام الوداد المغربي ونادي الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا العام.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" قائلا: قرار نهائي، استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا.

وكان هناك جدل دائر حول استضافة استاد القاهرة لمباراتي الفريقين بعد تأكيد رئيس هيئة ستاد القاهرة بإغلاق الاستاد لذرع البذرة الصيفية وذلك ابتداءا من شهر 4 القادم.

ويلاقي النادي الأهلي فريق الوداد المغربي بينما يلاقي نادي الزمالك فريق الرجاء المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة عنيفة تهدد مباراتي الأهلي وصن داونز والزمالك والترجي

ملعب العاصمة الرواندية يدخل ترشيحات استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قفاز من ذهب.. الشناوي وأبو جبل قادا الأهلي والزمالك إلى المربع الذهبي إفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

هشتاج مصرى مغربي يشعل تويتر.. والجماهير: نتمنى النهائي يكون مصري خالص

ترشيحاتنا

أحمد العوضي يثير الجدل بهدية معجبة

الجيش الليبي يقصف ميليشيات تركية بمطار معيتيقة

وسط أجواء باردة.. كواليس الساعات الأولى لـ 45 مصابا بالكورونا داخل مستشفى العزل بالنجيلة

بعد ادعاء مساعدتها فى دخول الفن.. هنا الزاهد تقصف جبهة ساندى

اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة

مافيا سرقة الكهرباء 2 مليار جنيه خسائر سنوياً.. أول تحرك من البرلمان ضدها

AdvertisementS

لاعب الزمالك السابق يعترف: ادعيت الإصابة وافتعلت الأزمات للرحيل والانضمام للترجي

عملية جراحية عاجلة لـ حسين الشحات نجم الأهلي

اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة

رد فعل اتحاد كرة القدم بعد تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

وصلة غزل من مدرب منتخب مصر في فايلر.. شاهد

بعد 27 يوما من التوقف.. قطار الدوري المصري يستأنف رحلته غدا

ماذا قدم الساحر السويسري لـ الأهلي في 6 أشهر؟.. رينيه فايلر يرد على منتقديه بعاصفة من الأرقام القياسية.. تفاصيل

الوداد المغربى يغري جاريدو بـ مبلغ خرافي للفوز على الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

فايلر ذكي جدا.. أنيس بوجلبان: الأهلي على الطريق الصحيح لاقتناص دوري الأبطال"خاص"

3 غيابات مؤثرة في صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك بالدوري

أخبار الرياضة | جراحة عاجلة لـ حسين الشحات.. وآخر تطورات حالة متعب.. واستبعاد النني ووردة من قائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها

بلوفر محمد حماقي المقطع يثير السخرية ..شاهد