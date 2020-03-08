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أخبار العالم

العراق يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وصباح اليوم، أعلن العراق إغلاق خمسة منافذ حدودية مع إيران حتى 15 مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إنه "تم غلق المنافذ البرية التالية: الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي، أمام حركة التبادل التجاري مع إيران"، مشيرة إلى أنه سيتم منع دخول العراقيين القادمين عبر هذه المنافذ.

وأضافت الهيئة أن غلق المعابر يبدأ اليوم في 8 مارس، ويستمر حتى 15 منه، مشيرة إلى أنه سيسمح للمسافرين العراقيين بالدخول حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن إيران تواجه ظروفا صعبة للغاية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، أفادت السلطات العراقية، في آخر إحصائية، بارتفاع عدد الوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي العراق إلى 3.
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