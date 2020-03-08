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اتحاد المصارف العربية: فيروس كورونا له تأثير مباشر على معدل نمو الاقتصاد العالمي| فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:11 م
وسام فتوح الأمين
وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن انتشار فيروس كورونا كان له تأثير مباشر على نسبة معدل نمو الاقتصاد العالمي، الذي أدى إلى تراجع البورصة والسياحة وتداول الأسهم.

وأضاف « فتوح» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن التغيرات الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على حركة التجارة عربيا وعالميا، أبرزها الأزمات التي وقعت بين أمريكا والصين.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن 3% معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2020 وفقا لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة العربية والقطاع المصرفي القوي يعزز من مستوى التدفقات النقدية لأي دولة. 

وأشار إلى أن هناك دولا تعاني من صعوبات مثل الهند والمكسيك والبرازيل وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، مؤكدا أنه إذا استمرت المشاكل وخاصة موضوع فيروس كورونا متوقع انخفاض نسبة نمو الاقتصاد.

وشدد على أن  1.5% تراجعا متوقعا في معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، موضحا أن التغيرات التجارية التي شهدها العالم لها تأثير كبير على الدول.

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