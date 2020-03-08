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اتحاد المصارف العربية: مصر الأولى عربيا في معدل النمو الاقتصادي ..فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:33 م
وسام فتوح الأمين
وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر الأولى عربيا في معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2018 - 2019.

وأضاف «وسام فتوح»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة العربية والقطاع المصرفي القوي يعزز من مستوى التدفقات النقدية لأي دولة. 

وأشار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إلى أن 1.5% تراجعا متوقعا في معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، موضحا أن التغيرات التجارية التي شهدها العالم لها تأثير كبير على الدول.

وأوضح أن منظمة التعاون الاقتصادي خفضت توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي لـ 2.4% في 2020، مشيرا إلى أن موضوع تحرير سعر الصرف كان به خطر كبير على القطاع المالي لولا قوة الدولة.

ونوه بأن هناك دولًا تشهد تراجعًا ومشاكل كبيرة في القطاع المصرفي منها لبنان والعراق وسوريا واليمن.
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